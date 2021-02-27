В Муравленко за грабеж на два года осудили женщину

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Нанесла побои, сняла с руки потерпевшей два золотых кольца и скрылась – в этом жертва обвиняла 49-летнюю жительницу Муравленко. Происшествие случилось в конце 2020 года, тогда же полиция провела проверку.

– Таким образом потерпевшей был причинен физический вред и имущественный ущерб на сумму около 15 000 рублей, – сообщает пресс-служба ОМВД по ЯНАО. – В отношении злоумышленницы следственным отделением ОМВД России по Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Приговор Муравленковского городского суда вступил в законную силу 16 февраля. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком два года.