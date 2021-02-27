Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 февраля 2021 года увеличилось на 36 человек

Фото: департамент здравоохранения Ямала

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 36 и составило 37 071человек.

Сегодня оперштаб ЯНАО сообщил о летальном случае заболевания коронавирусом. Жертвой COVID-19 стала ноябрянка 67 лет. Всего с начала пандемии на Ямале умерло 398 пациентов с диагнозом коронавирус.

За минувшие сутки в регионе выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 37 071). 229 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, три пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ. 79 человек выздоровело (за весь период – 35 048).

4 739 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 404 798). За сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 730). 21 новый случай COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 31 341).

В Новом Уренгое – двое заболевших (за весь период – 6 347), в Ноябрьске – пятеро (за весь период – 4 164), в Салехарде – семеро (за весь период – 3 395), в Надымском районе – один заразившийся (за весь период – 3 323), в Муравленко так же один (за весь период – 2 800). В Губкинском выявили два заболевших коронавирусом (за весь период – 2 661), в Лабытнанги так же два (за весь период – 1 874), в Приуральском районе – один (за весь период – 817). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.