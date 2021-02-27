Ямалец задолжал более 136 000 рублей алиментов

Суд назначил виновному наказание: ему предстоит семь месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы. Фото: Татьяна Коркина

Горе-папаша из Тазовского района задолжал алиментов на сумму более 136 000 рублей. Раз его уже судили, назначили штраф за неуплату средств на содержание ребенка, но ямалец, видимо. «не понял». Так или иначе, но без объективных на то причин в течение двух лет он так и не вышел на работу, ни копейки не дал на жизнь своему ребенку и дело снова оказалось в прокуратуре.

– Прокуратура Тазовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершенно неоднократно), – сообщает ведомство. – Дознавателями ОСП по Тазовскому району данное преступление было укрыто от учета. Только после вмешательства прокурора возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд назначил виновному наказание: ему предстоит семь месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.