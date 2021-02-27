В Аксарке станет больше спортплощадок, сообщил глава поселения Сергей Баранов

Фото: администрация Приуральского района

Площадки по благоустройству поселков в 2021 году жители Приуральского района выбирали на интернет-ресурсе «Живём на Севере». В этом году запланировано несколько построек, сообщил глава поселения Аксарковское Сергей Баранов.

Например, разработан проект детской, спортивно-игровой площадки в селе Аксарке, ее возведут по улице Тундровой в районе домов № 2, 4, 4а.

– Также во время голосования на платформе «Решай» портала «Живём на Севере» с большим перевесом победила стела, установленная на въезде в Аксарку. В Харсаиме запланирован проект «Остановочный павильон», который реализуют в этом же году. Кроме того, планируются текущий ремонт и обновление существующих площадок, – сообщил глава поселения Аксарковское Сергей Баранов.

В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году был реализован проект «Сквер памяти основателям села», набравший в 2018 году большее число голосов жителей. В 2020 году был реализован проект «Детская спортивная площадка в квартале Брусничный», занявший второе место в голосовании.