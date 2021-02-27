На Ямале расселение аварийного жилья проходит с опережением графика

В планах главы Ямала - расселить один миллион квадратных метров жилья до 2025 года

Практически во всех муниципалитетах Ямала расселение аварийного жилья опережает график.

Например, в Лабытнанги будут расселены аварийные квартиры общей площадью 11 000 кв. м, что в 2 раза выше показателя 2020 года. Приблизительно такой же рост продемонстрирует Губкинский. Здесь под расселение планируют отдать почти 10 000 кв. м. Больше всего площадей запланировано расселить в Новом Уренгое: в городе расселят порядка 18 000 аварийных квадратов.

Большую часть домов, запланированных к сдаче в этом году, возводят при участии окружного Фонда жилищного строительства, в планах введение в эксплуатацию 44 многоквартирных домов.

Задача на особом контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. В планах главы региона расселить один миллион квадратных метров жилья до 2025 года. За 2 года в новые квартиры переехали более 5 000 семей вместо ранее запланированных 3 000.

По итогам прошлого года Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, которые раньше срока выполнили целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилья.

– За последние несколько лет округ набрал очень хорошие темпы по расселению граждан из аварийного жилья. И мы не имеем права их снижать. Используем все имеющиеся инструменты - как федеральные, так и региональные программы – чтобы максимально приблизить момент переезда ямальцев в комфортные условия, – отметил первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Благодаря набранным темпам ЯНАО на 2 года раньше запланированного срока получит допсредства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на ликвидацию аварийного жилья. Закон о заключении дополнительных соглашений между регионом и Фондом о предоставлении финансовой поддержки уже поддержали окружные парламентарии.

На сегодняшний день в регионе возводится 460 000 квадратных метров, появляются современные микрорайоны с сопутствующей инфраструктурой – школами, детсадами, скверами, парковками и спортплощадками.

Одним из наиболее масштабных проектов является микрорайон Обдорский в Салехарде, его строительство началось в 2020 году. В будущем здесь появятся 35 многоквартирников, в которые переедут 5 000 семей.

В Новому Уренгое на стадии проектирования находится микрорайон Славянский на одну тысячу квартир. В микрорайоны Южный в Тарко-Сале и Солнечный в Тазовском по окончании строительства переедут более 1 700 семей.