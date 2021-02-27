Ямальские врачи обсудили перспективы сотрудничества с тюменскими кардиологами

24 марта конференция будет организована для врачей-кардиологов Надымской районной больницы, а 31 марта для специалистов Ноябрьской центральной городской больницы.

Кардиологи Салехарда и Нового Уренгоя поучаствовали в научно-практической телеконференции «Кардиология – достижения и перспективы» в режиме ВКС. К онлайн-встрече присоединились и другие больницы ЯНАО – как городские, так и районные.

– Ямал и Тюменский кардиологический центр много лет успешно сотрудничают на благо здоровья жителей арктического региона. Если какой-либо вид помощи не может быть оказан на территории округа, мы направляем своих пациентов в Тюмень. Подобные научно-практические конференции позволяют нам эффективно взаимодействовать, – отметил Сергей Васильев, и.о. заведующего регионального сосудистого центра окружной больницы.

Врачи и ученые центра ознакомили коллег с современными достижениями российской и зарубежной кардиологии, поделились мнениями по актуальным вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, обсудили сложные случаи лечения заболеваний.

Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в округе в 2020 году составил 203 на 100 тысяч населения, об этом сообщила главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения автономного округа Екатерина Фелькер.

– Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». В минувшем году ишемическую болезнь сердца впервые зарегистрировали у 1,5 тысячи человек. Выявляемость артериальных гипертензий и острого инфаркта миокарда остались на уровне 2019 года, роста не наблюдалось. Однако есть незначительное увеличение летальности от острого инфаркта миокарда, но по сравнению с другими регионами на Ямале неплохой результат по этому показателю, – рассказала Екатерина Фелькер.

На встрече специалисты отметили, что в России из-за влияния коронавируса смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась. Врачи оказывают помощь оперативно. Остается проблема несвоевременного обращения самих пациентов. Кардиологи считают, в этом случае поможет просветительская работа.

Врачи Тюмени и Ямала сотрудничают уже много лет. В прошлом году по причине пандемии реализовать план совместных выездных конференций не удалось. В этом году специалисты решили провести встречу онлайн, чтобы вновь поделиться опытом и подвести итоги совместной работы.

Кроме того, в Тюменском кардиоцентре накоплен большой опыт диагностики и лечения жителей ЯНАО. Так, в 2020 году 1029 ямальцев прошли лечение в стационаре Тюменского кардиологического научного центра, 2390 – получили амбулаторную помощь, было выполнены 248 операций.

24 марта конференция будет организована для врачей-кардиологов Надымской районной больницы, а 31 марта для специалистов Ноябрьской центральной городской больницы.