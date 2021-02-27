На Ямале увеличили грантовую поддержку проектов некоммерческих организаций

Всего в ЯНАО зарегистрировано порядка 900 некоммерческих организаций. Каждая из них может подать заявку, если проект соответствует требованиям.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о старте приема заявок на получение грантов на реализацию проектов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. Участниками могут стать национально-культурные автономии и социально ориентированные некоммерческие организации.

«С этого года мы в два раза увеличили финансирование конкурса, почти вдвое увеличилась сумма гранта – сейчас это почти 700 тысяч рублей. Наши общественные организации делают большую работу, она востребована у жителей округа. Мы видим, что она получает хороший отклик. Будем рады, если заявок в этом году поступит больше», – отметил Дмитрий Артюхов.

В округе конкурс проводится с 2013 года. За это время благодаря грантовой поддержке были реализованы проекты, направленные на патриотическое воспитание детей, укрепление гражданского единства, организацию национальных праздников, содействие межрелигиозному диалогу, а также программы по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей.

Среди таких проектов: оснащение современной техникой и музыкальными инструментами воскресной школы в Салехарде, проведение тренировок по основам самообороны для детей, создание обучающих роликов «Ненецкие разговоры» и многие другие.

На рассмотрение можно предоставить только один проект от участника, срок начала реализации – не ранее 1 июля 2021 года. Организации могут подавать совместную заявку.

Всего в ЯНАО зарегистрировано порядка 900 некоммерческих организаций. Каждая из них может подать заявку, если проект соответствует требованиям.

Документы принимаются до 23 марта на портале НКО Ямала. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты, исходя из их социальной эффективности и востребованности среди жителей и гостей округа.

Подробную информацию можно получить также на портале в разделе «Конкурсы».