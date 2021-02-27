Погода на Ямале на 27 февраля: ясный день

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Сегодня, 27 февраля, по прогнозам метеорологов на Ямале ожидается -13… -15 градусов, местами до -30 градусов, ясно, ветер легкий, юго-восточный 2 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -23 градусов, ветер изменится на южный 1 м/с.

Салехард: -26 градусов, ясно, ветер тихий, южный 1 м/с.

Лабытнанги: -26 градусов, ясно, ветер тихий, юго-западный 1 м/с.

Новый Уренгой: -30 градусов, облачно, ветер тихий, северо-восточный 1 м/с.

Губкинский: -28 градусов, преимущественно ясно, ветер тихий, западный 1 м/с.

Тарко-Сале: -30 градусов, облачно, ветер тихий, северо-западный 1 м/с.

Надым: -26 градусов, полный штиль.

Ноябрьск: -23 градусов, облачно, ветер легкий, западный 2 м/с.

Муравленко: -24 градусов, облачно, ветер слабый, западный 3 м/с.