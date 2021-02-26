Предприниматели Салехарда смогут получит скидку на аренду помещений Фото: Ольга Крыльцова

В 2021 году предприниматели Салехарда получат скидку в 25 процентов за аренду помещений, находящихся в городской собственности. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский.

-Благодарю депутатов городской Думы за поддержку такого решения. Льготой смогут воспользоваться 16 предприятий малого и среднего бизнеса нашего города. Понимаю, что ввиду ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, многие предприниматели понесли убытки. Поддержка в виде скидки за арендную плату позволит сэкономить значительную часть средств, - отметил градоначальник.

Напоминаем, что в прошлом году предприятиям общественного питания, пострадавшим от пандемии, были предоставлены субсидии. Ими воспользовались 30 человек. Кроме того, 23 субъекта малого и среднего бизнеса воспользовались компенсацией затрат, в том числе и на коммунальные услуги.