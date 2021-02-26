Бывший начальник департамента Пуровского района отправится в тюрьму за взятку Фото: Ольга Крыльцова

Бывший начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района оказался замешан в коррупции. В 2013 году он получил взятку от директора ООО «АльфаСтрой» в виде автомашины «Toyota Land Cruiser 150 Prado» стоимостью 2 млн. 480 тыс. рублей.

С данной организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение дополнительных работ в учебном корпусе села Халясавэй на 62 миллиона рублей. Согласно договору, после их завершения здание можно было вводить в эксплуатацию. Однако работа так и не была доделана, но деньги за нее фирма получила.

-Исходя из преступного умысла, направленного на получение взятки, бывший руководитель департамента сокрыл факт невыполнения работ и подписал разрешение на ввод объекта, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В отношении взяткодателя уголовное преследование было прекращено в связи с раскаянием и активным сотрудничеством в расследовании преступления.

Что касается экс-чиновника, то он получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере суммы взятки - 2 млн. 480 тыс. рублей.

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