Житель Нового Уренгоя остался без денег, заказав у мошенников кофемашину Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1974 года рождения, ставший жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, он оформил на одном из сайтов заказ на покупку кофемашины, при этом оплатив полную стоимость товара в 45 тысяч рублей. Деньги мужчина отправил на счет, указанный администратором магазина. После этого продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за это - лишения свободы до пяти лет.

Напоминаем, что по такой же схеме была обманута местная жительница. Женщина оформила заказ на покупку зимней одежды, но товар так и не пришел, а деньги за него ушли мошенникам.