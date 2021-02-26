В этом году более 60 объектов здравоохранения Ямала будут отремонтированы

Капитальный ремонт уже запланирован на 64-х объектах здравоохранения, в их числе больницы, поликлиники и амбулатории. Строительно-монтажные работы пройдут в текущем году на 41 объекте, завершатся на 29. 23 проекта будут подготовлены для дальнейших работ.

Проведение работ входит в программу национального проекта «Здравоохранение».

Отметим, что именно здравоохранение является одним из ключевых приоритетов губернатора Дмитрия Артюхова. На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа строятся новые современные учреждения, качественной реновации подлежат действующие объекты здравоохранения. Обновления происходят не только в крупных районных больницах, но и в малых амбулаториях и поликлиниках отдаленных поселений по всему округу.

В рамках проведения капитального ремонта будут обновлены кровля, фасады, внутренняя отделка зданий, произведена замена инженерных коммуникаций – тепло- и электроснабжения, водных сетей, пожарной сигнализации и систем оповещения. Модернизируют также и внутренние помещения.

В прошлом году работы были проведены на 53-х объектах здравоохранения. В рамках экстренных мер по решению оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 при проведении капитального ремонта в медучреждениях Ямала устанавливалось специальное оборудование. Так, в шести больницах появилось более 300 дополнительных койко-мест с возможностью подключения оборудования ИВЛ для лечения коронавируса.

Масштабные работы пройдут на объектах Тарко-Салинской центральной районной больницы. Здесь в рамках национального проекта «Здравоохранение» обновление получат две амбулатории в поселках Пурпе-1 и Пуровск, детская поликлиника в Уренгое, а также детская консультация и поликлиника в Тарко-Сале. Большинство зданий построены в 80-х годах и нуждаются в преображении. Ремонта этих больниц ждали и жители, и персонал учреждений.

«Самый крупный объект здравоохранения Пуровского района, в котором сейчас проводится капитальный ремонт - районная поликлиника в Тарко-Сале. Работы здесь перешли в завершающую стадию, надеемся, что в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию. После окончания ремонта начнем активно внедрять в жизнь принципы "Бережливой поликлиники" - организуем удобную маршрутизацию с визуальными указателями, разместим видеомониторы и терминалы самозаписи, постараемся сделать все возможное, чтобы нашим пациентам было приятно и удобно посещать медучреждение», – рассказал и.о. главного врача Таркосалинской центральной районной больницы Евгений Евсеев.