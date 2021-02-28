Погода на Ямале на 28 февраля: малооблачно, без осадков

На Ямале малооблачно и без осадков. Фото: Ольга Крыльцова

В воскресенье, 28 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -29, ночью -35. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: малооблачно. Днем -26, ночью -30. Ветер 4-5 м/с.

Надым: ясно. Днем -27, ночью -33. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -32, ночью -36. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -29, ночью -36. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -30, ночью -36. Ветер 3-4 м/с.

Лабытнанги: малооблачно. Днем -28, ночью -36. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -26, ночью -31. Ветер 3-4 м/с.

В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется" - по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.