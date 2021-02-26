Жители Ямала смогут формировать комфортную среду своих городов на общероссийском портале

Минстрой России совместно с АНО «Диалог Регионы» запускает проект, призванный упростить участие населения в формировании комфортной городской среды. Это портал, где каждый житель страны может найти свой город и проголосовать за объекты благоустройства, подлежащие реализации в следующем году. Платформа создана в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Чтобы избежать накрутки результатов, на сайте нужно будет пройти процедуру регистрации – через Госуслуги или по номеру телефона. Голосование по выбору проектов на предстоящий год начнется 26 апреля и продлится до конца мая.

В ЯНАО ожидают традиционную активность горожан. До этого программа благоустройства в городах округа формировалась тоже с помощью ямальцев. Своими голосами на портале «Живем на Севере» они определяли те или иные территории для создания на них точек притяжения. Так, получилось благоустроить 270 общественных территорий и порядка 1 500 дворов. Подход уже доказал свою эффективность: Ноябрьск-парк, пешеходная улица Ленина в Салехарде, парк с обогреваемыми качелями в Яр-Сале пользуются большой популярностью у жителей этих муниципалитетов.

Всего за прошлый год на сайте «Живем на Севере» проведено 330 голосований за проекты благоустройства. Ямальцы уже определили задачи на текущий год по возведению или реконструкции 74 общественных территорий, это спортплощадки, парки, скверы и другое.