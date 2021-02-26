Жители Лабытнанги могут пройти постковидную реабилитацию

Фото: администрация Лабытнанги

Специалисты лабытнангского Центра социального обслуживания населения разработали для горожан постковидную реабилитацию.

Пройти восстановительный комплекс или выбрать необходимые процедуры может каждый, кто перенес коронавирус. Выбор зависит от того, в какой форме протекала болезнь.

Для восстановления иммунитета специалисты рекомендуют посетить соляную пещеру, которая поможет восстановить работу органов дыхания, курс состоит из 10 сеансов.

Кислородные коктейли стимулируют кровообращение в поврежденных COVID-19 органах, а также укрепляют иммунитет. Их готовят на основе соков или сиропа шиповника.

Кроме того, в систему постковидной реабилитации включили общеукрепляющий массаж, обучение элементам дыхательной гимнастики и консультации психологов. В Центре помогут справиться со стрессовым состоянием после перенесенного заболевания, эмоциональными всплесками и тревожностью.

Узнать подробную информацию о предоставляемых услугах можно по телефону: 8 (34992) 2-35-57.