На дороге Подъезд к селу Аксарка появится щебеночное покрытие

Фото: правительство ЯНАО

На автомобильной дороге Подъезд к селу Аксарка продолжается ремонт. Напоминаем, что он начался в ноябре 2020 года и идет по графику. Протяженность трассы - 9,5 километра.

Чтобы не создавать помех движению, подрядная организация оборудовала объездные дороги на всем протяжении работ.

-В этот зимний период предстоит отсыпать 17 временных объездов для замены и переустройства 17 водопропускных труб, из них шесть труб уже заменены, ведутся работы на седьмой. Производится расчистка откосов насыпи от снега, рыхление и снятие мохорастительного слоя, нарезка уступов, подготовка и монтаж теплоизоляционого слоя из пеноплекса, - рассказал начальник участка АО «Партнер» Юрий Маркевич.

В текущий зимний сезон специалисты произведут переустройство водопропускных труб. В 2021 году планируется завершить работу в щебне, а в 2022 году участок полностью заасфальтируют.

Завоз необходимых материалов осуществляют порядка 15 единиц техники. Уже завезено примерно 20 тысяч тонн щебня и 5 тысяч кубометров песка. Всего за время работы будет завезено 350 тысяч кубометров песка, 40 тысяч тонн щебня, 20 тысяч тонн асфальта на нижний слой и 8 тысяч - на верхний, а также 15 тысяч кубометров пеноплекса.