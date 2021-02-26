Жители поселка Харп проголосовали за присоединение к Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В поселке Харп состоялись публичные слушания по поводу присоединения населенного пункта к Лабытнанги. В итоге жители высказались за то, чтобы он вошел в состав города.

-Я был уверен в том, что жители примут наиболее оптимальное решение. Многим удобнее и привычнее обращаться в территориальные подразделения органов власти города Лабытнанги. А все сомнения, которые вызывают организационные мероприятия, сопутствующие реформе, рассеиваются в ходе нашего регулярного общения с харповчанами, - рассказал во время слушаний глава поселка Артур Чебан.

В марте общественные слушания по этому вопросу состоятся в Лабытнанги и Приуральском районе. В случае согласия жителей, инициатива о преобразовании будет направлена в Законодательное Собрание ЯНАО.

Отметим, что глава Лабытнанги Марина Трескова положительно отнеслось к данной инициативе.

-Наши соседи - жители Харпа обсуждают возможность присоединения поселка к городу Лабытнанги. Местные депутаты предложили жителям вместе обсудить этот вопрос в ходе публичных слушаний. Депутаты и жители Лабытнанги также должны рассмотреть этот вопрос. Примем любое решение людей, - сообщила градоначальница.