Производителям хлеба на факториях Ямала окажут господдержка

С 2021 года в ЯНАО ввели новый вид господдержки производителей хлеба на факториях. Сейчас юрлица и индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на компенсацию части затрат, включая коммунальные платежи, покупку муки с доставкой и оплату труда пекарей. Изменения были внесены в окружной закон по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

«На факториях производство хлеба имеет важнейшее социальное значение – обеспечение продуктом первой необходимости тундрового кочующего населения. При этом производство требует не меньших затрат, чем в населенных пунктах. Понимая важность данного направления, мы проработали вопрос по внесению изменений в региональный закон, чтобы включить в него поддержку выпечки хлеба на факториях», – подчеркнул заместитель директора департамента АПК Александр Земских.

Также специалисты профильного ведомства сообщили о главном условии получения господдержки. Чтобы получить компенсацию, реализовать хлеб населению нужно по цене, не выше рекомендованной средней стоимости по ЯНАО. Финансирование предусмотрено в окружном бюджете в рамках госпрограммы «Развитие АПК».

На сегодняшний день за получением субсидии обратили производители хлебы с одиннадцати факторий.