Ямальцы могут поучаствовать в научном исследовании «Свет Арктики»

Региональный департамент внешних связей объявил о наборе желающих поучаствовать в исследованиях проекта антропоцентрического освещения в домах и на рабочих местах «Свет Арктики».

Исполнителем проекта является Тюменский государственный медицинский университет. Правительство ЯНАО в лице департамента внешних связей выступает партнером проекта и заказчиком инновационных технологий.

Цель проекта – повышение качества жизни и сохранение здоровья жителей Севера, улучшение их сна и работоспособности.

Мониторинг физиологических параметров участников с учетом циклов сна и бодрствования, производительности и показателей их здоровья будет проводиться в течение пяти лет. Показатели измерят с помощью специальных умных браслетов с датчиками. Добровольцы смогут отслеживать параметры своего здоровья на основании данных генетических тестов, общего и биохимического анализов крови.

«Началась предварительная запись добровольцев, желающих принять участие в исследовании. Принять участие в проекте могут жители региона от 12 до 65 лет, проживающие в многоквартирных или частных домах, не имеющие серьезных заболеваний. Также все участники должны быть готовы к внедрению систем умного освещения дома и на рабочем месте», – рассказал куратор проекта, заместитель начальника отдела инновационного развития и проектной работы департамента внешних связей Артем Гапонов.

По итогам записи будет составлен предварительный список добровольцев. После ученые Тюменского ГМУ сформируют окончательный состав участников исследования.

Артем Гапонов отметил, что для проекта Ямал был выбран не случайно. Жители региона ощущают недостаток солнечного света в зимнее время, а летом, наоборот, его переизбыток. Это оказывает комплексное воздействие на физиологию, сон и здоровье в целом. Система умного освещения, предложенная тюменскими учеными, будет нивелировать негативные последствия неоптимального баланса солнечного света.

Исследовательские центры организуют в Надыме, Яр-Сале, Салехарде и в поселке Аксарка. По результатам проекта ученые Тюменского государственного медицинского университета планируют внедрить систему умного освещения и создать предприятие по изготовлению световых умных панелей для жилых домов в арктическом регионе.

Желающие поучаствовать в проекте могут обратиться в департамент внешних связей ЯНАО по телефону 2-44-08 или написать на электронную почту: dvs@yanao.ru.