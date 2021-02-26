В Новом Уренгое проходит отборочный этап Всероссийского робототехнического Форума среди детсадовцев

Фото: администрация ЯНАО

Юные инженеры Нового Уренгоя принимают участие в VII отборочном этапе Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок». Его тема - «Человек труда».

Соревнования проходят сегодня, 26 февраля, на базе детского сада «Звездочка. За победу сражаются восемь команд из дошкольных образовательных учреждений.

Для своей защиты каждая команда подготовила проект, связанный с каким-либо направлением: кирпичный завод, строительство домов, ландшафтный дизайн, экологическое волонтерство в Арктике и прочее. Также ребята прошли испытания «Тетрикум», «Мемо-кубики», «Игра теней» и «Физика в игрушках».

Жюри оценивает развитие конструктивных навыков, внимания, памяти, логического и алгоритмического мышления, творческого воображения и умения дошкольников работать в команде.

По итогам соревнований всех участников наградят дипломами и памятными призами, а абсолютный победитель получит право представлять Новый Уренгой на VI региональном этапе Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок», который состоится в марте 2021 года.