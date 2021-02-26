В Надыме директор коммерческой организации скрыл от налоговой более двух миллионов Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации. Он обвиняется по ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что генеральный директор «ФундаментПроект», зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыл более 3,5 миллиона рублей, из которых свыше 2,6 миллиона рублей должны были пойти на погашение задолженности.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.