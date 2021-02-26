Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 февраля 2021 года увеличилось на 38 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 38 человек, с начала периода - 37 035.

Из общего числа болеющих госпитализировано 219 жителей, 13 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 397 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Кроме того, за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 715 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 8 и Ноябрьске - 4. Далее идут: Губкинский, Лабытнанги, Надымский и Пуровский районы - 1.

Всего в регионе провели5 000 тестов в 23 лабораториях.

Излечился от коронавируса 71 человек, за весь период - 34 969.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 086 человек с COVID-19, с начала периода - 4 223 186. Выздоровевших - 15 722, за весь период - 3 783 386. Умерших - 428, с начала периода - 85 304.