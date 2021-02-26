В Надыме встреча друзей закончилась поножовщиной Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Происшествие случилось в одной из квартир по ул. Строителей в ночь на 14 ноября 2020 года. Тогда злоумышленник пригласил в гости компанию друзей. Встретившись, мужчины приступили к употреблению алкоголя. Когда количество выпитого превысило все допустимые нормы, между хозяином и одним их гостей возник конфликт.

-В ходе ссоры гость схватил нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов в область шеи и грудной клетки, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Потерпевшего удалось спасти благодаря помощи медиков, которых вызвали свидетели произошедшего.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.