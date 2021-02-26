При поддержке нефтяников детский сад Губкинского обновил оборудование для лего-конструирования

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

При поддержке ООО «РН-Пурнефтегаз» детский сад «Сказка» Губкинского приобрел наборы для проведения занятий по лего-конструированию. Детский сад закупил конструкторы и лего-наборы для проведения занятий для детей от 5 до 7 лет в рамках реализации проекта «Я моделирую мир».

Для полноценной реализации программы в полном объеме необходимо регулярное обновление и пополнение коллекции новыми видами конструкторов. «Сказка» работает по системе обучения в игровой форме с конструкторами уже более 10 лет, ежегодно около 100 детей занимаются с педагогами, готовят проекты, и участвуют в городских и окружных конкурсах лего-конструирования.

Благодаря занятиям с конструкторами у детей проявляется креативность и нестандартность мышления, развивается умение планировать и исполнять работу последовательно, развивается пространственное и логическое мышление. Все эти навыки пригодятся ребенку в школе и во взрослой жизни. Педагоги и родители отмечают положительные результаты работы в группах по лего-конструированию. Работа с деталями разных размеров и форм требует от ребенка усилий, различных по направленности, силе и длительности, тем самым тренируется мелкая моторика, и рука ребенка готовится к письму.