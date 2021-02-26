В Салехарде восстановили теплую остановку по ул. Зои Космодемьянской, которую снес ветер

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде восстановили теплую остановку по ул. Зои Космодемьянской, 69. Напоминаем, что она опрокинулась из-за сильного ветра в ночь с 7 на 8 февраля.

Специалисты произвели укрепление анкерными устройствами и восстановили стеклопакеты, поврежденные в холодной части павильона. В течение дня комплекс подключат к электричеству и откроют для жителей.

Отметим, что конструкция теплого остановочного комплекса весит около 2,5 тонн, поэтому изначально ее крепление к основанию не было предусмотрено.

Все это время, чтобы пассажирам не было холодно дожидаться общественного транспорта, на месте павильона временно располагался автобус.