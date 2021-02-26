Врачи Тарко-Салинской ЦРБ спасли пациента, у которого почти отказали почки

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО. Врачи Мурад Балабеков и Шамиль Алиев

Ямальские врачи вновь продемонстрировали свои знания и профессионализм. Они спасли пациента с острой почечной недостаточностью.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, в больницу Тарко-Сале поступил мужчина с острой болью в области спины. УЗИ показало в почке пациента камень размером с пятирублевую монету. В итоге орган полностью отказал. Нормальной работе другой почки мешал второй камень, но уже меньшего размера. Именно ее и предстояло сохранить врачам.

Срочную операцию провели урологи Мурад Балабеков и Шамиль Алиев.

По словам врачей, камень был буквально вколочен в стенку мочеточника, что привело к отеку и воспалению в этой зоне. Также медики признались, что в определенный момент могла возникнуть необходимость полостной операции, но этого удалось избежать.

Специалисты выполнили эндоскопическую операцию с минимальными травмами для пациента. За два часа врачи ювелирно устранили проблему и восстановили работу организма. Уже к вечеру мужчину перевели из реанимации в хирургическое отделение, а через несколько дней выписали домой.

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