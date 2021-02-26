Инвалиду из Салехарда пришлось добиваться получения колясок через суд Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Салехарда обратилась местная жительница, которая пожаловалась на Фонд социального страхования ЯНАО. Как рассказала горожанка, она является инвалидом и нуждается в технических средствах, которые ей должны предоставить в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: два кресла-коляски и стул с санитарным оснащением. Однако дожидается их женщина еще с 2019 года.

В ходе проверки все сказанное северянкой подтвердилось. Тогда прокурор внес представление управляющему регионального отделения фонда об устранении нарушений закона, которое оказалось исполнено только на бумаге.

Далее прокуратура обратилась в суд с исковым заявление, в котором просило обеспечить инвалида средствами реабилитации.

В итоге суд удовлетворил все требования государственного обвинителя. Кроме того, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.