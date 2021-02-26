На Ямале вакцинация тундровиков от коронавируса проходит с учетом каслания

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале началась вакцинация тундровиков от коронавируса. Сейчас прививочные пункты развернуты для коренных северян, каслающих вблизи дороги Салехард - Надым. Именно там проходит первый маршрут медиков.

Всего в пути запланировано четыре остановки: на участке от 40 до 170 километра надымской трассы. Оленеводов заранее оповестили о возможности привиться. В первый же день мобильный пункт посетили более ста человек.

Работу пункта контролирует директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. Он находится в тундре вместе с медицинскими работниками.

-Важно обеспечить кочующих ямальцев возможностью защитить себя и свою семью от коронавируса, не покидая надолго чум, не оставляя без присмотра оленей. Не каждый может выбрать время, чтобы добраться до прививочного пункта в городе или поселке. Поэтому приняли решение отправить медицинскую бригаду навстречу оленеводам, - рассказал глава ведомства.

Перед прививкой тундровиков осматривает врач-терапевт. При обнаружении симптомов ОРВИ пациенту выдают бесплатный набор лекарств и предлагают отложить вакцинацию до выздоровления.

Также прививочная кампания проходит в национальных поселках Ямала. От коронавируса привились жители небольших населенных пунктов Ямальского, Шурышкарского, Приуральского и Пуровского районов. Всего вакцину получили 20 283 ямальца, более 10 тысяч северян привились двукратно.