На Ямале открылась выставка о заброшенной железной дороге между Надымом и Салехардом

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

В главном музее Салехарда открылась выставка «Маршрутами недостроенной мечты». На ней представлены некоторые из предметов, обнаруженные на местах стройки №501 (незавершенная железная дорога).

-Летом 2020 года сотрудники окружного музея прошли двумя маршрутами по 300-километровому участку недостроенной железной дороги между городами Надым и Салехард, осмотрев и обследовав 38 различных объектов 501-й стройки, - рассказали в МВК имени И.С. Шемановского.

Также в учреждении сообщили, что участникам экспедиции удалось не только увидеть и зафиксировать остатки лагерных пунктов и сопутствующих им объектов «Мертвой дороги», но и обнаружить предметы, способные «говорить».

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

Например, музейщики изъяли из рельсового полотна фрагменты более 30 различных марок рельсов. Среди них британские, польские, германские и американские, а также отечественные, досоветского и советского периодов. Также на выставке будет представлена часть коллекции рельсов с клеймами, найденные в пределах обследуемых остатков лагпунктов и поселков, стеклянные бутылки, алюминиевые фляжки и чашки с надписями.

Кроме того, посетители выставки смогут увидеть уникальные кадры, снятые участниками экспедиции в процессе работы.

Несмотря на то, что почти все объекты стройки находятся в стадии полнейшего угасания (большинство строений уже рухнуло из-за подвижек почвы, сгорело от природных пожаров, разобрано людьми), незавершенная железная дорога по-прежнему представляет собой кладезь материалов для исследований.