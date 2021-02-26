В Шурышкарском районе объявили конкурс на должность нового главы

Фото: администрация Шурышкарского района

Депутаты районной думы Шурышкарского района провели внеочередное заседание, на котором объявили конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы.

Прием документов начинается с 27 февраля и продлится до 18 марта.

На первом этапе конкурсная комиссия рассмотрит документы, представленные претендентами, и примет решение о допуске или отказе ко второму этапу конкурса. На втором этапе состоится индивидуальное собеседование с претендентами. После комиссия определит кандидатов и представит их на рассмотрение представительному органу, - рассказали в администрации района.

Заседание конкурсной комиссии, на котором подведут итоги, запланировано на 22 марта.

Напоминаем, что Андрей Головин досрочно сложил полномочия руководителя 16 февраля. Сейчас его обязанности временно исполняет Олег Попов.