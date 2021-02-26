На Ямале началась подготовка к предстоящим паводкам

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провел заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Главный вопрос, который обсудили власти - подготовка к предстоящему паводку.

С учетом географического положения и климата Ямала, период половодья традиционно приходится на май-июнь. При неблагоприятном развитии ситуации в зоне подтопления могут оказаться Тарко-Сале, поселок Уренгой, села Овгорт и Антипаюта. Учитывая предыдущий опыт, во всех этих населенных пунктах возведены защитные дамбы и поднят уровень береговой линии. Однако все равно остается риск образования ледовых заторов, которые могут вызвать резкое повышение воды в реках.

Стоит отметить, что сотрудники «Ямалспаса» уже готовы к возможным нештатным ситуациям, располагая необходимыми плавсредствами и средствами спасения. Также готовы к применению региональная система оповещения и комплексная система экстренного оповещения населения. Для наблюдения за развитием паводковой ситуации в регионе имеется 27 гидрологических постов, из них 19 - информационных, представляющих данные ежесуточно. Кроме того, для наблюдения за развитием ситуации могут быть использованы беспилотные воздушные суда «Ямалспаса».

Также на заседании был утвержден окружной план прикрытия автомобильных дорог и автозимников и рассмотрены предварительные результаты профилактических мероприятий в жилищном секторе, направленные на снижение количества пожаров и последствий от них.