Власти Ямала уделят пристальное внимание безопасности на дорогах Фото: Ольга Крыльцова

Глава Ямала Дмитрий Артюхов провел заседание окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Главной его темой стали меры по снижению количества ДТП и тяжести их последствий.

По данным начальника окружного управления ГИБДД Виталия Холявко, в прошлом году зафиксировано 45 аварий с летальным исходом. Основная причина - несоблюдение правил дорожного движения.

-Если брать период десятилетней давности, то мы находимся на исторических минимумах по числу летальных исходов. Тем не менее, у нас отмечается рост по сравнению с 2019 годом, и мы должны приложить все усилия, чтобы изменить эту тенденцию. Здесь нужно применять комплекс мер - это и профилактика, когда мы можем предотвратить происшествие, и усиление контроля, в том числе с использованием комплексов фиксации нарушений, - подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Артюхов поставил задачу усилить работу по фиксации нарушений. В настоящее время на дорогах округа установлено 52 стационарных комплекса фотовидеофиксации, в том числе 12 комплексов измерения средней скорости. В 2021 году запланирована установка как минимум еще четырех. Где они будут находится - решит ГИБДД. Как сообщают автоинспекторы, в местах размещения комплексов число ДТП за 2020 год снизилось.

Также на заседании уделили внимание состоянию дорог. В свою очередь Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за их состоянием: своевременно выполнять ремонт и наносить разметку.