Фото: правительство ЯНАО

На Ямале получена первая выплата за раннее выявление онкологии. Ее обладателем стала врач-онколог Ирина Рыбицкая из Тарко-Салинской ЦРБ. В январе к ней обратилась женщина с жалобами на уплотнение в молочной железе. Диагностика подтвердила - у пациентки онкология. Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии, когда есть все шансы на полное выздоровление.

Отметим, что в Тарко-Сале Ирина Рыбицкая работает полгода. На Север медик приехала по программе «Врачи, нужные Ямалу».

-Несмотря на все сложности работы, в том числе психологические, стремление помогать людям всегда придает силы. Выплата от региона - это приятный бонус и дополнительный стимул к работе, - говорит доктор.

Напоминаем, что новая мера поддержки введена в регионе с 1 января 2021 года по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Она призвана повысить онконастороженность у медицинских работников и снизить в округе смертность от онкозаболеваний.

Размер премии врачам составляет 19 тысяч рублей, фельдшерам - 9 тысяч рублей. Кроме того, к указанным суммам начислят северную и районную надбавки. Дополнительное поощрение рассчитано как для врачей-онкологов, так и для непрофильных специалистов.