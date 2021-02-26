Салехардцы могут принять участие в конкурсе «Ответственный гражданин - процветающий Ямал»

Фото: общественная палата ЯНАО

Общественная палата ЯНАО проводит конкурс «Ответственный гражданин - процветающий Ямал». Он направлен на то, чтобы сформировать у молодежи с 12 до 30 лет понимание о коррупции и правильную гражданскую позицию.

Работы можно представить в нескольких номинациях: реферат/сообщение на тему «Живем честно!», рисунок социальной рекламы «Мир без коррупции» и социальный видеоролик «Бытовая коррупция».

Один участник может предоставить разные работы по нескольким номинациям.

Они принимаются до 18 марта (включительно) по адресу: ул. Подшибякина, 25А или на адрес электронной почты с пометкой «Конкурс»: op.yanao@gmail.com.

Итоги объявят 25 марта. Победители конкурса получат призы, а лучшие работы опубликуют на сайте Общественной палаты ЯНАО.