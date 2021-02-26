Погода на Ямале на 26 февраля: переменная облачность и мороз

Погода на Ямале на 26 февраля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 26 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -26, ночью -28. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -33, ночью -31. Ветер 4-5 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -29, ночью -26. Ветер 2-3 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -31, ночью -35. Ветер 2-3 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -32, ночью -33. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем -33, ночью -34. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -25, ночью -26. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -32, ночью -29. Ветер 4-5 м/с.