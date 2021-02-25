На улицах Салехарда появятся четыре новые теплые остановки

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде появятся еще четыре новых теплых остановки. Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

-Уважаемые салехардцы, знаю, что теплые остановочные павильоны пользуются большим спросом, а потому спешу поделиться хорошей новостью - скоро в нашем городе появятся четыре новых комплекса, - написал градоначальник.

Комплексы будут установлены по ул. Республики со стороны магазина «Перекресток», у школы №2 на ул. Республики, на остановке «ОВД» по ул. Зои Космодемьянской и по улице Свердлова. Места расположения определены с учетом интенсивности пассажиропотока.

Все новые павильоны оборудуют системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе города. Кроме того, камеры в уже стоящих теплых остановках также будет заведены на ЕДДС. Это случится в ближайший месяц. Данная мера позволит оперативно реагировать на происшествия, которые, к слову, не такая уж и редкость.

Стоит отметить, что благодаря поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова в этом году планируется приобрести еще восемь теплых остановок для окружной столицы.