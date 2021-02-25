Решив продать стиральную машину, жительница Муравленко лишилась 400 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что пенсионерка разместила на одном из сайтов информацию о продаже стиральной машины машины. В скором времени с ней связалась некая женщина. Сказав, что хочет купить технику, она попросила назвать номер банковской карты для перевода денег.

Спустя некоторое время заявительнице позвонил мужчина, который представился братом покупательницы. Далее он сообщил, что для перевода денег за покупку, женщине необходимо пройти к банкомату, открыть доступ к личному кабинету и назвать коды безопасности, поступившие на сотовый телефон. Не заподозрив обмана, пенсионерка выполнила сказанное, а после с ее карты списалось 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Напоминаем, что жертвой мошенников стала еще одна жительница города. Намереваясь спасти сбережения, она лишилась 700 тысяч рублей.