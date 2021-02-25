Безработных ямальцев обучат цифровой грамотности Фото: Ольга Крыльцова

Служба занятости населения ЯНАО организует бесплатное профессиональное обучение по компетенциям цифровой экономики для безработных граждан. В 2021 году планируется обучить не менее ста жителей округа.

Пройти обучение можно по очно-заочной или заочной формам, в том числе дистанционно. Кроме того, при необходимости ученикам будут оплачивать проезд к месту обучения и обратно, а во время самой учебы предусмотрена стипендия. По окончании выдается документ установленного образца.

-Владение цифровыми навыками крайне необходимо для того, чтобы открыть широкие возможности, повысить профессиональную гибкость и конкурентоспособность на рынке труда, что поможет в успешном трудоустройстве, - отметил заведующий сектором развития рынка труда департамента занятости населения ЯНАО Илья Гурский.

Отметим, что возможность получить новые знания предоставляется ямальцам в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».