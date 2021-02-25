«Сварилась заживо»: в Салехарде из-за лопнувших батарей в аварийном доме пострадала кошка

В Салехарде из-за лопнувших батарей в аварийном доме пострадала кошка Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде произошла очередная коммунальная авария. На этот раз происшествие случилось в доме №25 ул. Мира. На втором этаже прорвало батарею, из-за чего квартира, находившаяся ниже, оказалось полностью затоплена. К несчастью, в этот момент дома находилась кошка. Бедное животное, по словам жильцов, буквально сварилось заживо.

-На втором этаже лопнули батареи, из-за этого залило квартиру на первом этаже, ее хозяева были в отъезде. Кипяток залил всю квартиру, хорошо людей не было ни на втором, ни на первом этаже. «Сварилась» только бедная кошечка, - написала в местном паблике жительница дома Светлана.

По словам женщины, дом, где она проживает вместе со своей бабушкой и детьми, разваливается на части. Испугавшись за жизнь близких, Светлана временно переехала к своим знакомым.

В скором времени на сообщение откликнулась городская администрация. Уточнив номер женщины, власти пообещали связаться с ней для решения проблемы.

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