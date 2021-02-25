В Муравленко ученики художественной школы вынуждены заниматься дома из-за отсутствия помещения

В Муравленко воспитанников и педагогов Детской художественной школы перевели на дистанционку. Причина этому - ветхость здания, изношенность коммуникаций и температурный режим, в котором проходили занятия.

-В данное время, до 9 марта, ребята, занимающиеся творчеством в ДХШ, находятся на каникулах. За это время педагогический коллектив освободит здание. Выпускники ДХШ будут иметь полноценную возможность заниматься с педагогами в стенах городского музея, - сообщили в городской администрации.

К началу нового учебного года для занятий предоставят другое помещение. Какое именно - пока неизвестно.

Также напоминаем, что в 2020 году Дмитрий Артюхов поддержал инициативу о строительстве нового здания для учреждения дополнительного образования. В настоящее время идет подготовка к конкурсу на проектирование и возведение объекта.

Место будущей школы искусств - это большая территория между детсадом «Теремок» и торговым объектом по улице Муравленко.