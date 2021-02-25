В Тазовском районе многодетная семья несколько лет пыталась получить новое жилье взамен сгоревшего Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района организовала проверку по обращению многодетной матери из села Антипаюта. Она пожаловалась на нарушение своих жилищных прав.

Оказалось, что в 2014 году семья женщины лишилась единственная жилья из-за пожара. Согласно закону, администрация должна была предоставить погорельцам новое жилье на условиях договора социального найма, однако, по неизвестным причинам, этого так и не произошло.

В итоге прокуратура внесла главе села представление об устранении нарушений закона, но ответных действий так и не последовало. Тогда ведомство направило в суд исковое заявление, в котором требовало исправить нарушение.

Заслушав стороны, суд удовлетворил требования прокуратуры. Сейчас исполнение решения находится на контроле государственного обвинителя.

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