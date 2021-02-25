Лабытнанги впервые примет финал чемпионата России по волейболу

Фото: правительство ЯНАО

В Лабытнанги состоится первый этап финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд молодежной лиги. Со 2 по 7 марта спортсмены будут сражаться за 1-6 места на площадке спорткомплекса «Полярный».

Командой-хозяйкой финального этапа выступает новоуренгойский «ФАКЕЛ», который занял второе место на предварительном этапе чемпионата и получил право принимать у себя первый тур решающего розыгрыша.

Наряду с ямальцами за золотые медали молодежной лиги поборются победители регулярного чемпионата «Динамо-Олимп» из Москвы, новосибирский «Локомотив-СШОР», нижневартовский «Университет», сургутская «Звезда Югры» и кемеровский «Кузбасс-2».

Расписание матчей первого этапа «финала шести» молодежной лиги:

Расписание матчей