В аэропорту Нового Уренгоя началось строительство аварийно-спасательной станции

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В аэропорту Нового Уренгоя начались работы по строительству новой аварийно-спасательной станции (АСС): приступили к планированию площадки и подготовке котлована.

Отметим, что здание АСС - это часть проекта по реконструкции аэродрома с объектами инженерной инфраструктуры. Оно спроектировано по всем требованиям авиационных правил и включает в себя шесть боксов для пожарных машин, смотровую башню высотой более 20 метров, специальные помещения для служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Площадь станции составит около 2 100 квадратных метров.

Генеральным подрядчиком этой части проекта выбрана компания Limak Marash.

Напоминаем, что ранее в аэропорту открылся новый бизнес-зал и завершился капитальный ремонт основного здания.