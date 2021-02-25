В Ноябрьске водитель грузовика скрылся с места аварии

Фото: МЧС ЯНАО

В промзоне Ноябрьска произошла авария, в которой пострадала молодая женщина.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО, ДТП случилось 25 февраля в 06:15 утра. Участниками аварии стали грузовик и отечественное авто «ВАЗ 2112».

По предварительным данным, водитель легковушки не заметил движущийся впереди грузовик из-за густого тумана. В последний момент мужчина начал тормозить, но избежать столкновения не удалось. Что касается водителя большегруза, то он скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пассажирка легковушки получила травму и была доставлена в медицинское учреждение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

К месту происшествия были направлены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских трассах произошло 11 аварии, а с начала 2021 года - 884. В них погибли 8 человек и 46 получили травмы, в их числе 3 детей.