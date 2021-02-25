Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Поликлинику №1 Ноябрьской ЦГБ возглавила Анна Попушой. Женщина является врачом терапевтом и врачом-кардиологом.

Под ее подчинение перешли первое и второе терапевтические отделения, клинико-диагностическое и хирургическое отделения, Центр амбулаторной онкологической помощи, отделения медицинской профилактики и медицинских осмотров, регистратура, фтизиатрическая и дерматологическая службы.

Свой профессиональный путь Анна Попушой начала в Тюмени, где закончила Тюменскую медицинскую академию, а затем ординатуру, с 2010 года по 2013-й обучалась в аспирантуре на кафедре факультетской терапии. В 2013-м году защитила кандидатскую диссертацию, а после 7 лет проработала врачом-терапевтом экспертного отдела Тазовской центральной районной больницы.

-Повысить доступность медицинской помощи для населения Нового Уренгоя и организовать ее так, чтобы пациентам было удобно - такой видит свою главную задачу новый заведующий, - рассказали в медицинском учреждении.

По всем вопросам, которые касаются работы поликлиники №1, можно обращаться по телефону: 94-54-34.