В Пуровском районе откроется детский сад с группами для грудничков

Фото: администрация Пуровского района

В поселке Пурпе готовятся к открытию трехэтажного детского сада «Колокольчик», рассчитанного на 240 мест. Новое учреждение позволит полностью решить вопрос с очередностью для детей в возрасте до 3-х лет.

Также в капитальное здание переедут 194 воспитанника, посещавшие деревянный детский сад, еще 46 мест созданы для ясельных групп. Туда будут принимать малышей с двух месяцев. Для этого закуплено современное оборудование, игрушки и определен персонал. Такие группы в поселке Пурпе откроют впервые.

Всего в «Колокольчике» организуют 13 разновозрастных групп. В учреждении создадут уникальное образовательное пространство, ориентированное на экологическое развитие и исследовательскую деятельность детей.

Воспитанников ждут увлекательные опыты и эксперименты, для их проведения приобретают комплексы «Колибри», цифровые лаборатории «Наураша» и биолаборатории «ANRO expert», предназначенные для выращивания растений с системой интеллектуального обеспечения микроклимата.

В «Интеллектуальном офисе» дети займутся лего-конструированием и робототехникой, шахматами и шашками. Благодаря STEM-образованию дошкольники смогут понять взаимосвязь происходящих в природе явлений, увидеть и изучить мир.