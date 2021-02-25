Желая заработать на инвестициях, надымчанка отдала мошенникам более 3 миллионов

В полицию Надымского района обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Она лишилась более трех миллионов рублей.

Было установлено, что 21 декабря 2020 года потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, назвавший себя аналитиком. Далее он рассказал северянке хитроумную схему, которая позволит получать доход от денежных инвестиций. Также он уточнил, что для этого необходимо установить на телефон специальное приложение и положить деньги на инвестированный счет.

Не заподозрив обмана, женщина выполнила все рекомендации. Она отправила на указанные мошенником абонентские номера телефонов личные сбережения в 750 тысяч рублей, а также оформленный на свое имя кредит в размере 1,1 миллиона рублей.

Позже, 16 февраля 2021 года, надымчанке позвонил якобы сотрудник банка и пояснил, что для вывода денег с инвестиционного счета необходимо оплатить стоимость банковской гарантии на сумму 800 тысяч рублей. Собрав деньги, потерпевшая сделала онлайн-перевод на предоставленные им реквизиты.

Не дождавшись обещанной прибыли и не дозвонившись до лжесотрудника банка, заявительница обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».