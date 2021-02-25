На Ямале заработал геосервис по уборке снега

Фото: правительство ЯНАО

На платформе единой картографической системы ЯНАО заработал геосервис по уборке снега. Первый город, в который пришло нововведение, стал Салехард.

С помощью нового сервиса любой желающий может посмотреть в режиме реального времени, сколько техники задействовано в уборке снега и проверить маршруты уборки.

Также в проекте принимает участие Надым и ведутся подготовительные работы по включению в систему Лабытнанги. Использование системы в городах и районах Ямала будет реализовано по мере их готовности.

Напоминаем, что Салехард участвует в пилоте по реализации регионального проекта «Умные города ЯНАО».Он направлен на эффективное управление городским хозяйством и созданием комфортных условий для жизни горожан.