В Ямальском районе вводят новые гранты для учреждений образования

Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе вводят девять грантов для учреждений образования. Об этом сообщил глава района Андрей Кугаевский во время прямого эфира в соцсетях. В их числе: «Лучшая школа года», «Лучший детский сад года», «Молодой профессионал» для педагогов до 35 лет, «За сохранение национальных традиций в образовательном процессе» и другие.

По словам главы района, гранты станут дополнительной мотивацией для педагогов и детей, а также помогут поднять качество образования на более высокий уровень.

Кроме того, он сообщил, что в этом году завершится строительство школы в Яр-Сале и проектирование трех школ в Панаевске, Новом Порту и Сеяхе. Также запланирована реновация двух школ в Салемале и Сеяхе.

-Мы будем делать реновацию с новыми дизайнерскими решениями. При ремонте учтем новые пространства для коммуникации в этих школах. И, конечно, в приоритете безопасность, новые современные материалы, все последние новинки цифровизации, - отметил глава района.