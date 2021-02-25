В микрорайоне Вынгапуровский готовятся открыть детский стоматологический кабинет

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

В микрорайоне Вынгапуровский завершается подготовка к открытию детского стоматологического кабинета. Согласно плану, в апреле здесь примут первых юных пациентов.

-Помещение выделено в здании школы. Оборудование и необходимую мебель для кабинета закупил департамент образования. Мебель уже установлена, оборудование смонтировано. Сейчас проходит процедура лицензирования. Как только лицензия будет получена, кабинет начнет работать, - рассказал глава Ноябрьска Алексей Романов.

Также на работу приглашаются детский врач-стоматолог и медицинская сестра. Медикам будет предоставлено служебное жилье.

Пока же дети и взрослые получают необходимую стоматологическую помощь у врача-стоматолога общей практики Вынгапуровского отделения Ноябрьской центральной городской больницы.